В Кузбассе открыли новый ФАП.

В деревне Воскресенка, расположенной в Кемеровском районе, открыли новый современный модульный ФАП. Обследоваться и лечиться в нем будут больше 130 местных жителей.

Как сообщили «Комсомолке» в Минздраве Кузбасса, в малом медучреждении кроме фельдшерского кабинета предусмотрены комнаты для процедур и хранения лекарственных средств и инвентаря, а также санузел. ФАП оснащен холодной и горячей водой, проведено отопление, в здании установлены кондиционеры.

- В медпункте самое современное оборудование - аппарат для автоматизированной и дистанционной оценки ЭКГ, автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых подсказок, одеяла с подогревом для новорожденных, - уточнили в региональном ведомстве здравоохранения.

Кроме плановой, здесь окажут и экстренную неотложную помощь. Вакцинация тоже доступна, как и профилактические осмотры. В медпункте периодически жителей будут принимать узкие специалисты из районной больницы.

Современные фельдшерско-акушерские пункты позволяют жителям небольших населенных пунктов проходить осмотры, вакцинироваться, при необходимости - удаленно получать телемедицинские консультации у профильных специалистов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.