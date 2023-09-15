В Кузбассе горнорабочий пойдет под суд за смерть коллеги

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе будут судить 32-летнего горнорабочего за нарушение правил ведения работ, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в мае этого года на одном из угольных предприятий Киселевска. Мужчина ехал по вентиляционному штреку на дизелевозе и увидел, что в прицепленную к нему емкость для грузов сел рабочий. Кузбассовец знал, что перевозить людей можно только в специальных кабинах, однако не сделал замечание коллеге и продолжил путь. В итоге рабочий ударился головой о выступающие части горной выработки. Травма оказалась смертельной.

Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело передано в суд.