Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе отопительный сезон начался в 21 муниципалитете, в остальных тепло начнут давать в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

Сегодня батареи стали нагреваться в социальных объектах Белова, Березовского, Киселевска Междуреченска, Новокузнецка и Тайги. Также отопительный сезон стартовал в Таштагольском районе, в Беловском, Гурьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском, Топкинском, Тяжинском, Чебулинском, Юргинском и Яйском округах. Во всех остальных муниципалитетах запуск тепла запланирован с 18 сентября, за исключением Ленинска-Кузнецкого, где отопление начнут давать с 20 сентября.

Всего в Кузбассе будет запущено 910 котельных. К работе в осенне-зимний период готовы более 3,8 тысяч км тепловых и 12,5 тысяч км водопроводных сетей. На подготовку к отопительному сезону было потрачено около 15 млрд рублей из консолидированного бюджета.

- Все системы подачи тепла должны работать как единый слаженный механизм, для этого мы ежегодно проводим масштабную работу по подготовке региона к прохождению отопительного сезона: капитально ремонтируем системы тепло- и водоснабжения, модернизируем котельные, проводим обучение и аттестацию персонала, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В случае возникновении проблем при подаче тепла в квартиры жителям необходимо обратиться в управляющую компанию. Также в муниципалитетах организованы горячие линии.