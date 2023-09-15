Жители Кемерова посмотрели шоу «Новые звезды в Африке» с Евгенией Искандаровой раньше всех

Евгения искандарова записала видеообращение для кемеровчан. Фото: Телеканал ТНТ

13 сентября на территории культурного пространства «Редакция» телеканал ТНТ провел для кемеровчан эксклюзивный показ первой серии шоу «Новые звезды в Африке», в котором приняла участие уроженка Кузбасса – Евгения Искандарова.

Гости максимально погрузились в африканскую атмосферу: тропические коктейли, изысканные угощения, эффектная фотозона – все это создавало настроение праздника. На мероприятие пришли все желающие, а также родные и друзья Евгении.

- Женю мы знаем очень давно, со студенческих времен. Вместе играли с ней в КВН, общались, катались по городам. Потом в какой-то момент она уехала в Москву и «довеселилась» до таких проектов, как «Новые звезды в Африке». Когда мы узнали, что она стала участницей, очень порадовались. Сегодня посмотрели первый выпуск, и, могу сказать, что вся эта интрига затягивает: кто за кого проголосует, кто в какой коалиции окажется…Женька, конечно, добавляет интереса, потому что мы знакомы лично. Думаю, у нее все сложится хорошо на проекте, мы в нее верим, – рассказал друг Евгений Кунчиц.

- Где я уже ее только не видел и привык, что она все время путешествует, даже следить не успеваю. Конечно, буду с удовольствием смотреть этот проект и оцениваю ее соперников как серьезных ребят, – поделился папа участницы Виктор Искандаров.

Сама Евгения Искандарова не смогла прилететь на показ, но записала видеообращение для кемеровчан и объявила победителей розыгрыша, в котором приняли участие все гости.

Счастливчики выиграли эксклюзивные зонты с символикой телеканала ТНТ. Напомним, во втором сезоне «Новые звезды в Африке», который стартует на ТВ-экранах уже в это воскресенье, 17 сентября, кемеровчанка Евгения Искандарова будет бороться вместе с другими звездами за приз в 5 миллионов рублей, а также проходить сложные испытания, в том числе и психологические. Среди ее соперников на проекте – актер Оскар Кучера, певец Влад Топалов, актриса Юлия Топольницкая, блогер Евгений Ершов и многие другие.