На Северо-Западном обходе Кемерова открыли первый участок

Фото: пресс-служба АПК.

На строящемся Северо-Западном обходе Кемерова открыли первый участок для автомобилей. Движение транспорта запущено по новому путепроводу в районе поселка Звездный, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Путепровод состоит из двух железобетонных пролетных строений, которые установлены над дорогой-обходом на трех опорах. Его общая длина составляет 74,2 метра. В каждом направлении есть две полосы движения шириной по 3,5 метра в и две полосы безопасности шириной по метру.

Первый объект дороги-обхода позволит водителям не делать крюк по объездной трассе, а проезжать в сторону Юрги и обратно над строящейся дорогой.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, данный участок удалось запустить на год раньше запланированного срока.

- Строительство начато в 2021 году, за это время удалось выполнить колоссальный объем. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем высокий темп работ. Ежедневно более тысячи человек, несмотря на погодные условия, строят важную для развития экономики Кузбасса и транзитного транспорта страны трассу, открыть которую планируется осенью 2024 года, — отметил глава региона.