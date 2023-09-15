В Кемерове перед судом предстанет автомобилист, по вине которого погиб 22-летний парень

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове перед судом предстанет автомобилист, по вине которого погиб 22-летений парень. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в марте этого года на улице Пригородной. 46-летний водитель на своем «БМВ» выехал на встречную полосу и, не рассчитав скорость, столкнулся с автомобилем «Хонда Фит». От удара его автомобиль отбросило на другую встречную машину «Хонда Цивик». В результате ДТП погиб 22-летний водитель «Хонды Цивик». Кроме того, были госпитализированы трое человек: сам водитель «БМВ», его 42-летний пассажир, а также 48-летняя женщина, сидевшая в салоне «Хонда Фит».

На виновника ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Сейчас материалы переданы в суд.