Кузбасский Шерегеш отмечает 67-летие

Поселок Шерегеш был основан 67 лет назад. Фото: Дирекция курорта Шерегеш.

В субботу, 16 сентября, один из ключевых туристических центров России - кузбасский поселок Шерегеш отмечает 67-летие со дня основания.

Праздник начался в 12.00 с детской программы и открытия спортивных соревнований по футболу и стритболу. А в 17.00 на площади торжеств стартует музыкальная программа, в которой ожидается выступление DJ Гоча, творческих коллектиров, ы Таштагольского района, кавер-группы «В главных ролях», московской группы г «Men's Band», новосибирского шоу барабанщиков «Zanozzza».

Завершится праздничный день красочным салютом в 22.00.