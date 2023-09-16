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НовостиОбщество16 сентября 2023 5:57

Кузбасский Шерегеш отмечает 67-летие

В курортном поселке проходит праздник по случаю годовщины образования населенного пункта
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Поселок Шерегеш был основан 67 лет назад. Фото: Дирекция курорта Шерегеш.

Поселок Шерегеш был основан 67 лет назад. Фото: Дирекция курорта Шерегеш.

В субботу, 16 сентября, один из ключевых туристических центров России - кузбасский поселок Шерегеш отмечает 67-летие со дня основания.

Праздник начался в 12.00 с детской программы и открытия спортивных соревнований по футболу и стритболу. А в 17.00 на площади торжеств стартует музыкальная программа, в которой ожидается выступление DJ Гоча, творческих коллектиров, ы Таштагольского района, кавер-группы «В главных ролях», московской группы г «Men's Band», новосибирского шоу барабанщиков «Zanozzza».

Завершится праздничный день красочным салютом в 22.00.