Медики Кузбасса провели операцию новорожденному, чтобы спасти его жизнь

Кузбасские медики спасли малыша, родившегося с серьезным пороком. Фото: Пресс-служба Минздрава Кузбасса

В детской областной больнице имени Атаманова врачи провели операцию только что родившему малышу. Хирургическое вмешательство потребовалось, чтобы спасти жизнь младенца, родившегося серьезным пороком – атрезией двенадцатиперстной кишки.

Диагноз стал известен после рентгенографии брюшной полости и УЗИ. И малыша прямо с родзала отправили на операционный стол. Практически ювелирная операция заняла два с половиной часа и закончилась успешно.

- После операции ребенок прошел лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Врачи должны были убедиться, что желудочно-кишечный тракт начал функционировать, - рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, отметив, что сейчас ребенок находится в отделении патологии вместе с мамой, откуда они о через две с половиной недели смогут отправиться домой.

Также министр поблагодарил врачей за спасение детской жизни и отметил, что на базе больницы имени Атаманова проведено уже шесть подобных операций. Все - лапароскопическим методом.