В Кузбассе дедушка-автолюбитель сбил двух подростков на мотоцикле

Пожилой автолюбитель не заметил подростков на мотоцикле. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В пятницу, 15 сентября, в кузбасском городе Осинники произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Подробности происшествия рассказали в Управлении ГИБДД по Кемеровской области.

Авария произошла примерно в 13.10 на улице Чайковского в районе дома №1. Здесь столкнулдлись автомобиль Chevrolet Lanos и мотоцикл MotoLand. Именно за рулем мотоцикла и находился 16-летний подросток, а вместе с ним - в качестве пассажира - ехал 15-летний парнишка.

Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения, оба юных мотоциклиста получили травмы, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Кузбасса. – Все обстоятельства ДТП еще уточняются.ю

Несмотря на то, что подросток в этой истории является пострадавшим, его тоже привлекли к административной ответственности: за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Согласно законодательству ему грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Степень ответственности пожилого автомобиля установят после оценки тяжести травм, полученных подростками в результате ДТП.

В связи с данным происшествием Госавтоинспекция Кузбасса обращает внимание на недопустимость управления транспортом детьми до достижения 18-летия и получения водительских прав. В противном случае, они рискуют здоровьем и жизнью.