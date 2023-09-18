Ночью в Кузбассе произошла массовая драка

Последствия массовой драки. Фото: соцсети.

В Прокопьевске произошла массовая драка в ночном клубе. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Конфликт между мужчинами произошел примерно в 3.00 в ночном клубе на улице Ноградской. Один из посетителей, будучи нетрезв, начал перепалку с охранником, после чего к зачинщику присоединились его знакомые. Сотрудник заведения вывел дебоширов на улицу, те в ответ стали бить стекла окон здания.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали двух участников драки – ими оказались 18-летние жители Киселевска.

Сообщается, что никто их других участников потасовки в полицию не обращался. Директор ночного клуба также не стал писать заявление по поводу повреждения имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.