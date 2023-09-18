В Кемерове изменили расписание пригородных маршрутов

В Кемерове изменили график пригородных маршрутов.

В связи с уменьшением пассажиропотока на «дачных» маршрутах, с понедельника, 18 сентября, изменится их расписание. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

В частности отменяются рейсы на маршрутах:

- № 131 «ТРК Променад 2 0 - с.о. Березка» на 8.25, 19.00;

- № 135 «д.п. Центральный - с.о. Мамаевка» на 7.50;

- № 146 «д.п. Комсомольский - с.о. Сухой Искитим» на 18.00;

- № 147 «ТРК Променад 2 - с.о. Маручак» ежедневно: на 19.30;

- № 161у «ДК Кировского - с.о. Колмагорово» на 18.30;

- № 168 «Драмтеатр - с.о. Журавли» на 18.40;

- № 202 «д.п. Центральный - с.о. Синильга» на 8.10, 18.20.

Еще ряд пригородных автобусных маршрутов с 18 сентября будет курсировать по следующему графику:

- № 112 «д.п. Центральный - с.о. Парус»: 8.50, 13.00, 16.30;

- № 113 «ТРК Променад 2 - с.о. Маручак»: 8.55, 12.00, 14.50, 17.45;

- № 155/155а «д.п. Прогресс - с.о. Заря» ежедневно: 9.45а, 12.00, 13.20а, 15.00, 16.20а, 18.30а;

- № 158/158а «д.п. Прогресс - с.о. Радуга» ежедневно: 9.25, 10.55а, 13.10, 14.30а, 17.15, 18.35а;

- № 162 «ДК Кировского - с.о. Озерное» на 9.40, 14.00, 17.10;

- № 184 «ТРК Променад 2 - с.о. Журавли»: 10.10, 17.50;

- № 188 «д.п. Северный - с.о. Транспортник»: 8.00, 15.00;

- № 200а «д.п. Центральный - с.о. Дружба»: 8.20, 12.00, 17.20

- № 203 «д.п. Комсомольский - с.о. Октябрьские»: 10.10, 17.30.

А вот Маршрут № 204 «КЭМЗ - с.о. Октябрьские» на зимний сезон закрывается.

- Дополнительную информацию кемеровчане могут в любое время суток уточнить у оператора справочно-информационной службы УЕЗТУ по многоканальному телефону 57-46-57, ежедневно с 07.00 до 23.00, - сообщили в кемеровской мэрии.