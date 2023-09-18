Пять лет дорожники будут ремонтировать проезжую часть в Кемерове за свой счет

В Кемерове проверили качество отремонтированных дорог.

В Рудничном районе Кемерова специалисты ФКУ «Сибуправтодор» и администрации города проверили качество отремонтированных в этом году автомобильных дорог.

Как сообщили «Комсомолке» в мэрии столицы региона, комиссия обращала пристальное внимание на ровность дорожного покрытия, качество укладки асфальта и тротуарной плитки на прилегающих к дорогам пешеходных дорожках.

- В этом году в деревне Красная обновили заездные карманы, обочины и кюветы, установили новые остановочные павильоны. По просьбе местных жителей на некоторых участках продлены пешеходные тротуары и подходы к остановкам. Отремонтировали дороги и на городских улицах: Правая Гавань, Елыкаевская и Ноябрьская. Здесь асфальт на проезжей части уложили с более износостойким и крупным щебнем, - уточнили в ФКУ «Сибавтодор».

Отремонтированные дороги по заключению специалистов соответствуют нормативным требованиям по толщине слоя, водонасыщению, коэффициенту сцепления.

Однако некоторые шероховатости в работе дорожников все-таки, в результате комиссионного объезда, всплыли. Но они, как рассказали в кемеровской мэрии, незначительны.

Подрядчик пообещал в течение недели найденные замечания устранить, а именно, на некоторых участках обновить разметку и уплотнить обочины.

- Гарантия на отремонтированные дороги - пять лет. Поэтому все появившиеся во время эксплуатации магистралей дефекты подрядчик будет устранять за свой счет, - уточнили в городской администрации.