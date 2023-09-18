В Новокузнецке из-за тумана задержали авиарейсы

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Утром 18 сентября в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова задержали авиарейсы из-за тумана. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, вовремя не вылетели самолеты в Москву авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот», в Санкт-Петербург и Сочи компании «Северный ветер» и в Екатеринбург («РедВингс»). Задержка выполнения авиарейсов составила более шести часов.

- Новокузнецкой транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, - сообщили в ведомстве, напомнив номер телефона, куда можно обратиться в связи с нарушением прав пассажиров в период ожидания рейсов - 8 (913) 921-70-00 (дежурный прокурор Западно-Сибирской транспортной прокуратуры).