В Кузбассе на золотодобывающем предприятии погиб рабочий

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе по факту гибели рабочего на золотодобывающем предприятии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла 16 сентября. Во время разгрузки автомобиля ковш экскаватора опустился на работника подрядной организации. В результате мужчина получил сильные травмы, от которых скончался по дороге в больницу.

По факту гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

На место ЧП выехали следователи и следователи-криминалисты. Сейчас они устанавливают причины трагедии, допрашивают очевидцев и выполняют другие необходимые следственные действия.