Власти Кузбасса передали местным угольщикам свыше 280 гектаров земли

Кузбасским угольщикам передали свыше 280 га земли.

Три крупнейшие угольные компании Кузбасса получили от Правительства региона 284 гектара сельхозземель.

О передаче земель в собственность трем угольным компаниям Кузбасса сказано в четырех документах, размещенных в электронном бюллетене регионального Правительства.

- Шахте «Листвяжная» передано свыше 50 гектаров. На земле собственник предприятия - компания «СДС-Уголь» разместит дегазационные скважины и оборудование, еще на одном из участков установит погрузочный пункт и склад плодородного слоя почвы. Несколько земельных участков займет автомобильная дорога. Более 133 га перейдут компании «Кузбассразрезуголь» для отвала вскрышных пород и недропользования. Разрезу «Березовский» досталось 92 гектара земли, ее используют также под отвал породы, - сообщили «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса.