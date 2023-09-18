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НовостиЭкономика18 сентября 2023 7:19

Власти Кузбасса передали местным угольщикам свыше 280 гектаров земли

Угольщики Кемеровской области получили от региона 284 га земли
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасским угольщикам передали свыше 280 га земли.

Кузбасским угольщикам передали свыше 280 га земли.

Три крупнейшие угольные компании Кузбасса получили от Правительства региона 284 гектара сельхозземель.

О передаче земель в собственность трем угольным компаниям Кузбасса сказано в четырех документах, размещенных в электронном бюллетене регионального Правительства.

- Шахте «Листвяжная» передано свыше 50 гектаров. На земле собственник предприятия - компания «СДС-Уголь» разместит дегазационные скважины и оборудование, еще на одном из участков установит погрузочный пункт и склад плодородного слоя почвы. Несколько земельных участков займет автомобильная дорога. Более 133 га перейдут компании «Кузбассразрезуголь» для отвала вскрышных пород и недропользования. Разрезу «Березовский» досталось 92 гектара земли, ее используют также под отвал породы, - сообщили «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса.