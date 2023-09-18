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НовостиОбщество18 сентября 2023 8:11

В Кемерове тополя заменят на барбарис, миндаль и кедры

В Кемерове вместо старых тополей высадят липы, ясени, барбарисы, миндаль и кедры
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На улицах Кемерова высадят молодые деревья.

На улицах Кемерова высадят молодые деревья.

На улицах Островского, Нахимова и Ракитянского в Центральном и Рудничном районах Кемерова высадят порядка 1 200 молодых лип, ясеней, кедров, саженцев миндаля, барбариса, берез, рябин, дубов, лип, сосен и елей.

Как сообщили «Комсомолке» в кемеровской администрации, молодые саженцы высадят на месте старых тополей.

- Молодые деревья высадят вдоль автомобильных дорог и пешеходных тротуаров. В Рудничном районе, на улицах Ракитянского и Нахимова деревья и кустарники уже высаживают, в Центральном районе на Островского работы начнутся в ближайшее время, - уточнили в пресс- службе кемеровской мэрии.