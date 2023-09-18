В Кузбассе диспансеризацию и профосмотры прошли более 670 тысяч человек

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более 670 тысяч человек – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение.

- То, что в этом году вдвое выросло число прошедших осмотры, говорит не только о качественно новом подходе медиков к профилактике заболеваний, но и более осознанном отношении кузбассовцев к своему здоровью, — считает глава региона.

Напомним, что взрослым людям до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию раз в три года, после 40 лет - ежегодно. Записаться на прием можно по номеру 122 или через регистратуру поликлиники.