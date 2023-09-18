В Новокузнецке в ДТП погиб водитель мотоцикла

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке водитель мотоцикла погиб, столкнувшись с легковушкой. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло на улице Хлебозаводская вечером в воскресенье, 17 сентября. Водитель автомобиля «Рено Логан», разворачиваясь, не предоставил, как того требовали дорожные знаки, преимущество мотоциклу «Кавасаки», который ехал прямо. В результате 27-летний водитель мотоцикла погиб, а 58-летний автомобилист получил серьезные травмы и оказался на больничной койке.

Полицейские выяснили, что погибший мотоциклист получил права на мотоцикл только в этом году. С тех пор он восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе четыре раза за превышение скорости.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.