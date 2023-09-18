В Кузбассе отремонтировали детскую поликлинику

В Кузбассе после капремонта открыли детскую поликлинику.

В Беловском поселке Новый Городок после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Ее обновили по нацпроекту «Здравоохранение». От старой старого здания, построенного еще в 1966 году, остались лишь несущие конструкции. Фасад, кровля, инженерные коммуникации - все новое. В том числе мебель, оргтехника и медоборудование. В поликлинике есть прививочная комната кабинеты УЗИ и лечебной физкультуры.

- Обновления детской поликлиники № 2 в поселке Новый Городок люди ждали давно. В этом году также планируем начать в Белове строительство двух новых детских поликлиник, - сказал губернатор Сергей Цивилев.