В Кузбассе снизилась добыча угля

в Кузбасс упала добыча угля. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Кузбасские угольщики снизили добычу каменного угля. Об этом сообщили в региональном министерстве угольной промышленности.

В профильном ведомстве уточнили, что с начала года шахты и разрезы добыли 142,7 миллионов тонн черного золота. Снижение в сравнение с январем - августом 2022 года оставило менее процента. А в последний летний месяц добыча топлива в регионе упала по сравнению с прошлым августом уже на 6%.

При общем падении есть явный рост по коксующимся маркам топлива, с начала года + 4%. Возросла на 7,7% - до 89,3 миллионов тонн и переработка коксующего угля на обогатительных фабриках. А выпуск угольного концентрата стал в сравнение с прошлым годом выше на 6%.

- Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах, а также в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 сентября тоже снижены, сейчас они составляют 20,6 миллионов тонн. Это на 500 тысяч тонн ниже, чем в начале лета, - добавили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.