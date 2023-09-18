Детские лагеря в Кузбассе станут как раньше подшефными

Детские загородные лагеря Кузбасса станут подшефными.

Детские загородные оздоровительные лагеря Кемеровской области станут как раньше подшефными. Опеку над ними возьмут региональные предприятия и организации. Об этом сообщили в Правительстве Кузбасса.

Кроме того для улучшения условий проживания детей, в регионе изготовят новые модульные корпуса.

Сергей Цивилев уже поручил Правительству при необходимости доработать конструкцию таких корпусов и внедрить ее в серийное строительство в муниципалитетах.

- В этом году Кузбасс стал одним из регионов, получивших федеральное субсидирование на возведение модульных корпусов для детского отдыха. До конца года построим два таких корпуса в лагере «Олимпиец» в Прокопьевске. А в перспективе ежегодно планируем выпускать пять таких модульных корпусов, - уточнил Сергей Цивилев.

Напомним, в 816-ти детских загородных оздоровительных лагерях эти летом отдохнули 128 тысяч юных кузбассовцев, в том числе почти 3,5 тысячи детей участников СВО.

- Кроме того, летом работали около тысячи спортивно-оздоровительных площадок, на которых активно провели досуг более 270 тысяч детей, подростков и молодежи, добавили в пресс- службе АПК.