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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:52

Детские лагеря в Кузбассе станут как раньше подшефными

Кузбасские предприятия и организации возьмут под крыло региональные детские загородные лагеря
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Детские загородные лагеря Кузбасса станут подшефными.

Детские загородные лагеря Кузбасса станут подшефными.

Детские загородные оздоровительные лагеря Кемеровской области станут как раньше подшефными. Опеку над ними возьмут региональные предприятия и организации. Об этом сообщили в Правительстве Кузбасса.

Кроме того для улучшения условий проживания детей, в регионе изготовят новые модульные корпуса.

Сергей Цивилев уже поручил Правительству при необходимости доработать конструкцию таких корпусов и внедрить ее в серийное строительство в муниципалитетах.

- В этом году Кузбасс стал одним из регионов, получивших федеральное субсидирование на возведение модульных корпусов для детского отдыха. До конца года построим два таких корпуса в лагере «Олимпиец» в Прокопьевске. А в перспективе ежегодно планируем выпускать пять таких модульных корпусов, - уточнил Сергей Цивилев.

Напомним, в 816-ти детских загородных оздоровительных лагерях эти летом отдохнули 128 тысяч юных кузбассовцев, в том числе почти 3,5 тысячи детей участников СВО.

- Кроме того, летом работали около тысячи спортивно-оздоровительных площадок, на которых активно провели досуг более 270 тысяч детей, подростков и молодежи, добавили в пресс- службе АПК.