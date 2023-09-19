В Кемерове закрыли перекресток Сибиряков-Гвардейцев — Каменская

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове временно закрыли проезд через перекресток Сибиряков-Гвардейцев — Каменская. Об этом сообщили в городской администрации.

Проехать по участку будет невозможно до 6:00 понедельника, 25 сентября. Ограничения связаны со строительством инженерных коммуникаций в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.

- Просьба к автомобилистам - выбирать альтернативные пути объезда: по открытому участку Гагарина, Тухачевского, Заузелкова, - обратились в горожанам в мэрии.