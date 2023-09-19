Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 0:34

В Кемерове закрыли перекресток Сибиряков-Гвардейцев — Каменская

Проезд по участку будет невозможен до 25 сентября
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове временно закрыли проезд через перекресток Сибиряков-Гвардейцев — Каменская. Об этом сообщили в городской администрации.

Проехать по участку будет невозможно до 6:00 понедельника, 25 сентября. Ограничения связаны со строительством инженерных коммуникаций в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.

- Просьба к автомобилистам - выбирать альтернативные пути объезда: по открытому участку Гагарина, Тухачевского, Заузелкова, - обратились в горожанам в мэрии.