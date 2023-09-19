В Кузбассе один горнорабочий погиб, второй пострадал в результате несчастного случая

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Новокузнецком районе на угольном предприятии произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, еще один травмировался. Обстоятельства произошедшего выясняют в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло 17 сентября. Машинисты буровых установок после смены из-за поломки монорельсового дизелевоза запрыгнули на ленточный конвейер, предназначенный для перевозки горной массы. В результате рабочие попали под дробильную установку. Один горняк от полученных травм погиб, второй был доставлен в медицинское учреждение.

По факту гибели мужчины было возбуждено уголовно дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности (2 ст. 217 УК РФ).

Сейчас следователи устанавливают причины несчастного случая, изучают техническую документацию, допрашивают руководителей предприятия и очевидцев.