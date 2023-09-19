Пытаясь убить знакомую, житель Кузбасса сбил девушку и покатался по ней

Жителя Кузбасса обвинили в покушении на убийство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Березовском 30-летний местный житель пытался задавить свою знакомую. Сначала он сбил 20-летнюю девушку с ног на автомобиле, после чего проехал по ней несколько раз. Возбуждено уголовное дело.

Как пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области кузбассовца обвиняют в покушении на убийство сразу по двум статьям УК РФ - 30-й и 105-й.

- Инцидент произошел, в минувшую субботу, 16 сентября. На убийство мужчина пошел из-за личных неприязненных отношений со своей знакомой. Проехав по лежащей на асфальте девушке несколько раз, фигурант с места преступления скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас она находится в тяжелом состоянии, - рассказали в региональном Следкоме.

Мужчину быстро нашли и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.