Почти два килограмма наркотиков нашли у жителя Кузбасса

У жителя Кузбасса нашли крупную партию наркотиков. Фото - Пресс- служба ГУ МВД России по Кузбассу.

В Киселевске сотрудники полиции изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков. Против него возбудили уголовное дело.

Мир не без добрых людей. Вернее не без бдительных и ответственных граждан. Именно они заметили, как 45-летний мужчина во дворе своего доме заготавливает странное зеленое вещество, старательно раскладывая его по контейнерам. Люди сообщили о странном соседе в полицию, сотрудники которой информацию проверили и выяснили, что зеленой травой оказался наркотик.

- У местного жителя изъяли ни много, ни мало, килограмм семьсот граммов запрещенного вещества. На допросе убеждал, что готовил зелье только для личного употребления, - рассказали « Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

За незаконное хранение наркотика ему грозит до 10 лет лишения свободы.