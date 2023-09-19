Житель Кузбасса прилично заплатил за слепой взгляд на свой свет

Кузбасского бизнесмена обвинили во взяточничестве. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в крупной взятке.

Как сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области, с августа 2019 года по июнь 2023 года, бизнесмен, лично передал представителю энергоснабжающей организации 430 тысяч рублей за незаконное бездействие в его пользу, а точнее за невыявление фактов неучтенного потребления электроэнергии.

- Материалы в следственные органы были переданы сотрудниками регионального ГУ МВД России, которые и выявили преступление, - пояснили в силовом ведомстве Кузбасса.

В отношении предпринимателя возбуждено и расследуется уголовное дело.