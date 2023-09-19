В Кемерове начали подавать отопление в жилые дома

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 сентября, энергетики приступили к запуску отопления в жилой сектор. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

- Все основные тепломагистрали от Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ТЭЦ находятся в работе, на циркуляции. В том числе и новые участки на проспекте Ленина и улице Дзержинского, где велись работы по реконструкции теплосети, - сообщили в компании.

Подключение домов будет происходить поэтапно в течение двух дней - этого требует технологический процесс. Если же открыть задвижки во всех домах одновременно, то начнется просадка по давлению. В таком случае на восстановление гидравлических режимов может понадобиться гораздо больше времени, чем отведено графиком. Время подачи тепла также будет зависеть от управляющих компаний, которые должны открыть систему отопления в самих домах.

Напомним, что в школы, детские сады и больницы в Кемерове тепло начали подавать с 18 сентября.