Прокуратура Кузбасса запустила «горячую линию» по вопросам теплоснабжения

Фото: архив "КП"

Прокуратура Кузбасса организовала «горячую линию» по вопросам теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители региона, чьи права в сфере теплоснабжения нарушаются, могут обратиться в прокуратуру по телефону, а также письменно. Круглосуточный телефон «горячей линии» - 8-905-994-67-77, электронная почта - teplosnab@42.mailop.ru.

- По всем поступившим сообщениям будут незамедлительно организованы проверки, установлен контроль за разрешением проблемных ситуаций при обеспечении теплоснабжением граждан, - подчеркнули в прокуратуре Кузбасса.