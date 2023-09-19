Новый электропоезд свяжет Кузбасс с Новосибирской и Томской областями

Новый электропоезд свяжет Кузбасс с соседними регионами.

Современный электропоезд вышел на линию в Кемеровской области.

Как рассказали «Комсомолке» в компании «Кузбасс - пригород», новый состав серии ЭП2Д будет курсировать по маршрутам: Кемерово - Тайга, Тайга - Мариинск, Тайга – Болотная и Тайга - Томск.

- Состав оснащен кондиционерами, видеонаблюдением, креплениями для велосипедов и USB-разъемами для зарядки гаджетов. В салонах поезда установлены электронные табло с полезной информацией для пассажиров, - рассказали «Комсомолке в пригородной компании.

Не забыли железнодорожники и о маломобильных пассажирах, оснастив салоны первого и последнего вагонов подъемниками и креплениями для инвалидных колясок. В новом составе также предусмотрели навигацию для слабовидящих.

Новый электропоезд серии ЭП2ДП поезд стал девятым современным составом в Кузбассе. Восемь таких машин сегодня успешно обслуживают пассажиров Новокузнецка, Междуреченска и Белова.