Университетский мост в Кемерове готовят к асфальтированию

Фото: телеграм-канал Дмитрий Анисимов.

На Университетском мосту в Кемерове рабочие занимаются активной подготовкой к асфальтированию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

В рамках еженедельного отчета о ходе капитального ремонта моста градоначальник сообщил, что со стороны ЗАГСа завершены работы по устройству основания из черного щебня. Там почти полностью смонтирован бортовой камень, ведется бетонирование. В ближайшие дни начнут укладывать первые слои асфальта.

На самом мосту со стороны парка Жукова рабочие монтируют барьеры и перила. По обеим сторонам завершаются работы по гидроизоляции. С сегодняшнего дня начнется устройство ограждения по стороне будущего театра.

Уже смонтированы опоры освещения по всему мосту. Осталось навесить кронштейны, осветительные приборы и собрать электрическую цепь.

В той части моста, которая находится со стороны бассейна, выполняется устройство водоотводного лотка. Сегодня рабочие начнут устраивать тут основание проезжей части из черного щебня.