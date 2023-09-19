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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:41

В Кузбассе на территории экомузея заложили хвойный лес

Наш регион участвует во Всероссийской экологической акции «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в рамках Всероссийской экологической акции «Сохраним лес» высадили 4 200 саженцев кедра на территории экомузея «Мунгатский острог» в Крапивинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Всего этой осенью в Кузбассе планируется высадить 2 млн деревьев. В лесном фонде на площади 580 га появится сосна, ель и кедр. В озеленении городов будет использованы сосна, кедр, ель, липа, рябина, калина, береза, клен, дуб, яблоня, ива, черемуха, вишня, миндаль, шиповник, спирея и сирень.

- Благодаря неравнодушным жителям нашего региона в разных его уголках появляются новые лесопосадки. Вместе мы восстанавливаем природу, улучшаем состояние окружающей среды – прежде всего для наших детей, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.