Трасса на миллион. Житель Красноярска отсудил у кузбасских властей компенсацию за поврежденный автомобиль

В Кузбассе суд взыскал с властей Мариинска миллион рублей в пользу жителя Красноярска.

Власти Мариинска выплатят свыше миллиона рублей жителю соседнего региона за повреждение иномарки на городской дороге. Об этом «Комсомолке» сообщили в мариинском городском суде.

- Инцидент случился больше четырех лет назад, летом 2019 года. Житель Красноярска возвращался домой через Мариинск и наехал в городе на ямы и выбоины. В результате дорогой машине потребовался серьезный ремонт. Как позже показала специальная экспертиза, его стоимость потянула за миллион.

Деньги красноярец сразу попытался взыскать с городской организации, эксплуатирующей местные дороги, через суд Мариинска.

- Вначале отказали, а вот сейчас суд согласился, что в тот момент дорога действительно не соответствовала нормам и правилам эксплуатации. Да и знаков о состоянии трассы тоже на пути не оказалось, - пояснил истец.

В результате с администрации Мариинского муниципального округа суд в пользу жителя Красноярска постановил взыскать свыше 1 миллион 6 тысяч рублей, а также выплатить мужчине порядка 35 тысяч судебных издержек.