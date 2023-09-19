Медики Кузбасса получили новое оборудование

Кузбасские больницы и поликлиники продолжают оснащать новейшим оборудованием.

Во вторник, 19 сентября, кузбасские медицинские учреждения оснастили новым оборудованием общей стоимостью 25 миллионов рублей.

Новое эндоскопическое оборудование поступило в Кемеровскую городскую клиническую поликлинику № 5 и Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр. А новым цифровым биометром оснастили офтальмологическое отделение Кузбасской областной клинической больницы.

Как отметили в минздраве региона, новое оборудование поможет врачам улучшить диагностику и повысить эффективность лечения пациентов.

- Всего в этом году запланирована поставка 1 368 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Свыше тысячи приборов уже в больницы и поликлиники поступили, - уточнили в правительстве Кузбасса.

По мнению губернатора, переоснащение больниц современной медтехникой - один из приоритетов.

- Мы таким образом повышаем доступность медицинских услуг, чтобы по месту жительства, не выезжая за пределы города и региона, кузбассовцы могли пройти обследование и лечение на самом современном уровне. Новая аппаратура позволяет врачам ставить диагнозы на ранних стадиях и своевременно назначать лечение, - подчеркнул Сергей Цивилев.