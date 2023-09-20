В Кузбассе родителей подростка привлекли к ответственности за сломанный домофон

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности родителей 12-летнего мальчика, который повредил камеру домофона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Правоохранители увидели в одном из мессенджеров информацию о том, что на улице Тореза неизвестный выстрелил из игрушечного оружия в камеру домофона. В результате объектив сломался. Инспекторы ПДН провели проверку и вышли на хулигана – им оказался 12-летний ученик 6 класса. Школьник пояснил, что решил проверить мощность игрушечного пневматического автомата и выстрелил в видеокамеру домофона.

Поскольку мальчик не достиг возраста привлечения к административной ответственности, наказана была его мать. В отношении женщины составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Также сейчас решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.