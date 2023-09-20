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НовостиОбщество20 сентября 2023 1:41

В Кемерове 85,5% жилых домов получили тепло

Работы по подключению жилого фонда продолжаются
Анастасия СЕРГЕЕВА
Батареи в домах стали горячими.

Батареи в домах стали горячими.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове 85,5% жилых домов получили тепло в первые сутки начала циркуляции. Об этом сообщили в городской администрации.

Отопительный сезон в областной столице начался в понедельник, 18 сентября. В первую очередь тепло дали в детские сады, школы, больницы и другие учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. С 19 сентября началось подключению жилого фонда. Сегодня эти работы продолжатся.

Напомним, что в «Жилкомцентре» Кемерова работает «горячая линия». О любых проблемах, связанных с включением отопления в домах, можно сообщать по телефону: 31-23-32.