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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 3:33

В Кузбассе на два года ограничили свободу санитарке, по чьей вине погиб ребенок

Маленькая девочка утонула в баке с дезинфицирующим раствором
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе осудили бывшую санитарку детского туберкулезного санатория, которая недосмотрела за маленькой пациенткой. В итоге двухлетняя девочка утонула баке с дезинфицирующим раствором.

Как сообщили в СК РФ по Кемеровской области, трагедия произошла в мае этого года. 45-летняя санитарка должна была следить за пациентами, однако допустила, что двухлетняя девочка пошла в туалет одна. Спустя некоторое время малышку нашли мертвой в баке с дезинфицирующим раствором, который стоял в помещении.

На санитарку завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.