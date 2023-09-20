В Кузбассе на два года ограничили свободу санитарке, по чьей вине погиб ребенок

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе осудили бывшую санитарку детского туберкулезного санатория, которая недосмотрела за маленькой пациенткой. В итоге двухлетняя девочка утонула баке с дезинфицирующим раствором.

Как сообщили в СК РФ по Кемеровской области, трагедия произошла в мае этого года. 45-летняя санитарка должна была следить за пациентами, однако допустила, что двухлетняя девочка пошла в туалет одна. Спустя некоторое время малышку нашли мертвой в баке с дезинфицирующим раствором, который стоял в помещении.

На санитарку завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.