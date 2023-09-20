Студотряды Кузбасса закончили летний трудовой семестр

Студотряды завершили летний трудовой семестр.

Студотряды Кузбасса завершили трудовой семестр. В течение летнего сезона они работали не только в Кузбассе, но и за его пределами.

Как пояснили «Комсомолке» в региональном Правительстве, ребята трудились на крупных стройках в Иркутске и Норильске, на курортах Алтая и Краснодарского края, и даже за рубежом, в Бангладеш.

По итогам сезона сразу два кузбасских студотряда КемГУ - «Лисы» и Фундамент» стали лучшими в производственной деятельности. А беловский отряд «Радуга» вошел в семерку финалистов всероссийского конкурса профмастерства «Лучший студенческий педагогический отряд - 2023».

- Студенты - самая активная и неравнодушная часть нашей молодежи. Ребята готовы создавать будущее для себя и новых поколений. Парни и девушки провели это лето ударно, с пользой для региона и России. О работе кузбасских студентов приходят только положительные отзывы и благодарности, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.