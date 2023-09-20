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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 11:36

В Кузбассе в многоквартирном доме рухнул потолок

Следователи Кемеровской области начали проверку по факту обрушения потолка в жилом доме
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Следком Кузбасса проверит инцидент с обрушением потолка в жилом доме.

Следком Кузбасса проверит инцидент с обрушением потолка в жилом доме.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следком Кузбасса начал доследственную проверку по факту обрушения потолка в многоквартирном жилом доме.

Доследственная проверка началась, как пояснили «Комсомолке» в пресс- службе СУ СК России по Кемеровской области, после тревожных сообщений в СМИ по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

- Оказалось, что инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного посёлке Акация Яшкинского района. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, - уточнили в кузбасском Следкоме.