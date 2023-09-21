В Новокузнецке временно перекроют семь центральных улиц

В Новокузнецке временно ограничат движение автотранспорта.

В Новокузнецке, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты в воскресенье, 24 сентября, перекроют семь центральных улиц.

В мэрии города «Комсомолке» сообщили, ограничение будет действовать 24 сентября с 08.00 до 10.00 на проспекте Октябрьский - от Комсомольской площадки до кольца Дома быта, на проспекте Кузнецкстроевский - от перекрестка с Пионерским проспектом до кольца Дома быта, на улице Кирова - от Театральной площади до кольца Дома быта.

Движение транспорта также в это время ограничат на проспекте Металлургов - от Театральной площади до пересечения с улицей Кутузова, на улице Кутузова - от пересечения с проспектом Металлургов и до перекрестка с улицей Циолковского.

Временные неудобства испытают также автолюбители и пассажиры общественного транспорта на проспекте Бардина - от пересечения с Транспортной улицей до кольца Дома быта. Кроме того, движение будет затруднено в утренние часы воскресенья по улице Циолковского от ее пересечения с улицей Кутузова до пересечения с Октябрьским проспектом.

- Более точная информация о временном графике общественного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев - появится в пятницу, 22 сентября, - пояснили в новокузнецкой мэрии.