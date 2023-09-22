«Приступили к асфальтированию подходов»: мэр Кемерова рассказал о ходе ремонта Университетского моста

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Рабочие приступили к асфальтированию подходов к Университетскому мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Сейчас со стороны ЗАГСа идет укладка нижнего слоя асфальта, асфальтоукладчик его разравнивает, затем закатывает катками.

На самом мосту идет финальная подготовка к асфальтированию. Со стороны театра уже установили барьеры и перила, завершается монтаж ливневых лотков. Со стороны парка Жукова монтаж перильного ограждения почти завершен.

- Со стороны бассейна в работе черный щебень. Его объем на этом участке побольше, так как здесь больше перепад высот. В ближайшие пару дней эти работы будут завершены, и начнем монтаж бортового камня, - сообщил Дмитрий Анисимов.