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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 2:03

В Кузбассе нашли пропавшую семилетнюю девочку

Полиция нашла пропавшую в Новокузнецке школьницу
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция нашла пропавшую накануне в Новокузнецке школьницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вчера семилетняя девочка не вернулась с прогулки. Полиция начала поиски пропавшей. К правоохранителям также присоединились волонтеры.

Сегодня утром школьницу нашли. Пока обстоятельства обнаружения девочки неизвестны.

- В Новокузнецке полицейские нашли пропавшую накануне 7-летнюю девочку. Подробности выясняются, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.