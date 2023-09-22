В Кузбассе нашли пропавшую семилетнюю девочку

Фото: архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
Полиция нашла пропавшую накануне в Новокузнецке школьницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Вчера семилетняя девочка не вернулась с прогулки. Полиция начала поиски пропавшей. К правоохранителям также присоединились волонтеры.
Сегодня утром школьницу нашли. Пока обстоятельства обнаружения девочки неизвестны.
- В Новокузнецке полицейские нашли пропавшую накануне 7-летнюю девочку. Подробности выясняются, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.