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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 2:48

Житель Кемерова получил штраф за оскорбление работников кафе

В Кемерове мужчина оскорбил сотрудников заведения
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив «КП».

Фото: архив «КП».

В Кемерове суд привлек к ответственности мужчину, который оскорбил работников кафе. Об инциденте рассказали в прокуратуре Кузбасса.

ЧП произошло в зоне отдыха у Красного озера. Работники кафе попросили зашедшего к ним посетителя убрать автомобиль с не предназначенного для парковки места и оплатить аренду беседки. В ответ мужчина стал оскорблять сотрудников.

Работники кафе обратились в прокуратуру, и в итоге на нарушителя завели дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Кемеровчанину назначали штраф в размере 4 500 рублей.