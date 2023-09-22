Житель Кемерова получил штраф за оскорбление работников кафе

Фото: архив «КП».

В Кемерове суд привлек к ответственности мужчину, который оскорбил работников кафе. Об инциденте рассказали в прокуратуре Кузбасса.

ЧП произошло в зоне отдыха у Красного озера. Работники кафе попросили зашедшего к ним посетителя убрать автомобиль с не предназначенного для парковки места и оплатить аренду беседки. В ответ мужчина стал оскорблять сотрудников.

Работники кафе обратились в прокуратуру, и в итоге на нарушителя завели дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Кемеровчанину назначали штраф в размере 4 500 рублей.