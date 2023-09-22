Фото: архив «КП». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе растет заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев COVID-19. Об этом сообщат Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

После спада заболеваемости, который наблюдался все лето, в сентябре началось увеличение количества новых случаев COVID-19. Так, за прошлую неделю зарегистрировано 69 новых заболевших. Сейчас на лечении находятся 128 кузбассовцев.

За весь период пандемии выявлено 228 846 заболевших коронавирусом: 225 629 человек выздоровели, 3 089 скончались.