В Кузбассе пропала без вести девочка-подросток

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Гурьевском районе бесследно исчезла 14-летняя Дарья Заигрина. Поиски подростка начали волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс».

Сегодня, 22 сентября, школьница ушла из дома и пропала.

Сообщается, что девочка среднего роста (157 см), нормального телосложения, у нее светло-русые волосы, серые глаза. Она была одета в черную кофту, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.