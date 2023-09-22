В Кемерове временно ограничат движение через перекресток Соборная – Гагарина

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове из-за строительных работ на несколько дней частично ограничат автомобильное движение по улице Соборная на пересечении с улицей Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы будут проходить в два этапа. На первом перекроют три полосы движения, а по одной оставшейся будет организовано реверсивное движение. Этот этап продлится с 20:00 пятницы, 22 сентября до 20:00 воскресенья, 24 сентября.

На втором этапе перекрытыми останутся две полосы, по двум оставшимся будет организовано движение (по одной в каждом направлении). Данные работы продляться до 20:00 вторника, 26 сентября.

Фото: администрация г. Кемерово.

В мэрии отметили, что на перекрестке будут укладывать тепловые сети и монтировать инженерные коммуникации для подключения будущих светофоров и освещения.