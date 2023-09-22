Схватки начались в пути: в Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли роженице добраться до роддома

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В Кемерове сотрудники ГИБДД помогли роженице экстренно добраться до перинатального центра. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы Андрей Гуртовенко и Денис Немцов несли службу на въезде в город, когда к ним за помощью обратился водитель «Тойота». Мужчина со своей супругой ехали в Кемерово из Беловского городского округа, и в пути у женщины начались схватки. Автомобилист попросил помочь добраться до Кузбасского перинатального центра.

Роженицу хотели пересадить в патрульный автомобиль, чтобы быстрее доставить в больницу. Однако передвигаться она не могла, роды начались стремительно. Тогда экипаж ДПС сопроводил автомобиль семейной пары до роддома.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о рожающей беловчанке медикам, поэтому автомобиль пропустили на территорию и сразу же отправили женщину в родильное отделение. Уже через несколько минут у семейной пары родилась дочь Мирослава.

Молодая семья выразила слова искренней благодарности сотрудникам полиции.