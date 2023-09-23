Три человека погибли в ДТП на улице кузбасского города

Автомобиль Mazda 6 столкнулся с двумя другими автомобилями - Toyota RAV 4 и ВАЗ-2121. Фото: Соцсети

Смертельное ДТП произошло вечером пятницы, 22 сентября, в Таштаголе на улице Ленина. Около 20.50 здесь столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли три человека. Обстоятельства ДТП рассказали в отделении пропаганды Управления ГИБДД Кузбасса.

По предварительной информации, виновником ДТП в Таштаголе стал водитель автомобиля Mazda 6. 39-летний мужчина выехал на встречную полосу, где и столкнулся с двумя другими автомобилями - Toyota RAV 4 и ВАЗ-2121.

На месте происшествия скончался 48-летний пассажир автомобиля Mazda 6 и 31-летний водитель ВАЗ-2121. Водитель автомобиля Mazda 6 от полученных травм скончался уже в больнице. Еще один пострадавший в ДТП – 37-летний водитель автомобиля Toyota лечится амбулаторно.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии. Фото: Соцсети

Все обстоятельства ДТП в Таштаголе полицейским еще предстоит установить.

В связи с этим случаем Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что ДТП по причине выезда на полосу встречного движения отличаются высокой тяжестью последствий для их участников. Кузбассовцев призывают строго следовать требованиям ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.