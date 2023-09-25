В Кузбассе вновь перекроют трассу из-за буровзрывных работ

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 26 сентября, вновь перекроют трассу из-за буровзрывных работ, необходииимых при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Об этом предупредили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Временные ограничения будут введены на 29-м километре дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. В период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут два взрыва, каждый раз трассу будут перекрывать на 30-60 минут. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы региона попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.