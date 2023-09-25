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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:13

На трассе Томск — Мариинск в Кузбассе построили новый мост

Мост построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск взамен старого аварийного моста возвели новый. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Современный бетонный мост был построен в районе села Берикуль Ижморского округа. Общая его длина — 30,7 метра. Новое сооружение имеет две полосы для автомобилей шириной по 3,5 метра и тротуары по 1,5 метра по обеим сторонам. Мост позволяет пропускать автомобили массой до 30 тонн без ограничений.

- По этой переправе едут междугородные автобусы, личный автотранспорт, транзитные грузовики. Старый мост пришел в негодность и представлял опасность. Благодаря нацпроекту мы смогли обеспечить безопасность и комфорт движения для участников дорожного движения, высокий скоростной режим. Как следствие, увеличена пропускная способность автодороги, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В пресс-службе АПК добавили, что вскоре будет открыт еще один мост, построенный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — через реку Бирюлинка на подъезде к поселку Барзас. Кроме того, за счет средств областного бюджета сейчас возводят еще два моста: Театральный мост в Кемерове и мост через реку Осиновка в селе Андреевка.