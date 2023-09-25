Жителям Кузбасса предлагают обменять монеты на купюры в Россельхозбанке

В рамках акции любой желающий может принести скопившиеся монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты. Фото: Александр РОГОЗА

Кемеровский региональный филиал Россельхозбанка приглашает кемеровчан и жителей области с 25 сентября по 7 октября 2023 года принять участие в ежегодной акции «Монетная неделя». В рамках акции любой желающий может принести скопившиеся металлические монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты или монеты Банка России в эквиваленте, соответствующем сумме накопленных монет. Причем без всяких ограничений по сумме, которую можно обменять. Если монет много, то для удобства и быстрого обмена рекомендуется рассортировать их по номиналам.

Обменять монеты Банка России на банкноты можно будет во всех офисах продаж Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка в кассах, справки по телефону (3842) 55-87-47. В качестве приятного бонуса участники акции могут получить сувениры с символикой Россельхозбанка.

Акция “Монетная неделя» проводится совместно с Отделением по Кемеровской области Сибирского главного Управления Центрального Банка Российской Федерации.